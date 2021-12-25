مطعم رعب سعودي يتيح لزبائنه فرصة العشاء مع شبح

2021/12/25 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، افتتاح مطعم رعب بتجربة فريدة تعد الأولى من نوعها في السعودية.

ويتميز المطعم بطاولات عشاء يحضر بجانب كل واحدة منها شبح، يضفي نوعا من الترفيه على الزبائن، بحسب صحيفة “المناطق” المحلية.

وتكمن الفكرة في تقديم الطعام بطريقة طبيعية غير مرعبة، في حين تتشكل صحون الطعام من مجسمات مرعبة، ويقتصر دور مقدمي الطعام على تقديم الطعام وحسب، دون إخافة الزوار، خلافا للسائد في بعض المطاعم التي تعتمد على استخدام مقدمي الطعام في إخافة الزوار أثناء تقديم الأكل.

وينظم المطعم عروض رعب متقطعة لمجموعة مكونة من 24 ممثلا، تتراوح مدتها بين 10 و12 دقيقة، إذ يدخلون بطريقة مدروسة، ويعرض في الوقت نفسه فيلم يتوافق مع العروض في السيناريو والمشاهد.

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