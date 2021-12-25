أوميكرون.. صحة ميسان تنفذ إجراءات مشددة  

2021/12/25 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني

أكدت دائرة صحة ميسان، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات صحية مشددة في منفذ الشيب الحدودي للتحقق من الإصابات الجديدة من متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة صحة ميسان لديها منفذ لتلقي اللقاح وأخذ الفحوصات للقادمين من إيران من الزائرين والتجار سواء كانوا عراقيين أو إيرانيين في منفذ الشيب الحدودي".

وأضاف، أنه "يتم أخذ نماذج مسحات pcr وفحصها في مختبرات دائرة صحة ميسان، للتحقق من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم إرسال الموجب منها الى مختبرات الصحة العامة في بغداد للتحقق من السلالة الجديدة لفيروس أوميكرون".

وأشار إلى أن "أعداد الإيرانيين الداخلة الى ميسان قليلة جداً في هذه الفترة، قياساً بالفترات السابقة".

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