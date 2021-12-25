نجدة بغداد تقبض على عدد من المتهمين 24 ساعة الماضية

2021/12/25 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على شخص ضبط بحوزته سلاح غير مرخص.

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