2021/12/25 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته أسواق العملة والصيرفات.

و بلغ سعر الشراء 147،750 دينارا لكل ورقة فئة 100 دولار.

فيما وصل سعر البيع 148،150 دينارا لكل ورقة فئة 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار في العراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).