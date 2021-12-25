بعد تدخل جهاز مكافحة الارهاب.. المحتجون ينسحبون خارج مطار بغداد وينهون الاحتجاج

2021/12/25 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأنسحاب المتظاهرين خارج بوابة المطار وذلك بعد تدخل جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "المتظاهرين انسحبوا خارج المطار بعد تدخل تدخل جهاز الارهاب وإنهاء الاحتجاج".

هذا ونشرت (بغداد اليوم) مقطع فيديو يبين وصول جهاز مكافحة الارهاب للتدخل في منع المتظاهرين من اقتحام بوابة المطار.

ويوضح مقطع الفيديو تطويق عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بوابة المطار بالكامل لمنع المتظاهرين من الدخول.

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت مقطع فيديو يبين محاولة المتظاهرين من اقتحام بوابة المطار.

ويحاول المتظاهرون من التقدم باتجاه مكان القصف والقوات الامنية تحاول منعهم من التقدم بالطرق الايجابية.

فيما كشف مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) ان " تعزيزات أمنية وصلت الى المطار ومن المحتمل اشراك جهاز مكافحة الارهاب في حال تطورت الامور".

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