2021/12/25 | 17:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يهنئ العراقيين المسيحيين بذكرى مولد السيد المسيح ع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/25 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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