2021/12/25 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت دائرة صحة ميسان، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات صحية مشددة في منفذ الشيب الحدودي للتحقق من الإصابات الجديدة من متحور كورونا الجديد أوميكرون.وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجراءات مشددة في منفذ الشيب بسبب “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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