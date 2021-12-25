عمليات ديالى تباشر بتأمين الحماية للمواطنين المسيحيين لأداء احتفالات أعياد الميلاد

2021/12/25 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني باشرت قيادة عمليات ديالى، اليوم السبت، بتأمين الحماية للمواطنين المسيحيين لأداء احتفالات أعياد الميلاد وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “من خلال لواء المغاوير وفوج الحماية وسرية المشاة الآلي […]

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