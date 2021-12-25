العراق يتسلم وجبة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

2021/12/25 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وصول وجبة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وصلت اليوم، عن طريق مطار بغداد الدولي وبواقع اكثر من …

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