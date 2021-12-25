2021/12/25 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم السبت، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر عن طريق مطار بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وجبة جديدة من فايزر تصل العراق المركز الخبري الوطني.

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