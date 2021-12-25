2021/12/25 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت شرطة الديوانية، اليوم السبت، من القبض على متهم بالقتل بعد ساعات على ارتكابه الجريمة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعد وصول أخبار تؤكد ارتكاب جريمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ساعات من ارتكاب الجريمة..



القاتل في قبضة العدالة المركز الخبري الوطني.

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