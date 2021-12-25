ايران تغلق حدودها أمام المسافرين من العراق واقليم كوردستان بسبب “أوميكرون”

2021/12/25 | 18:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت السلطات الايرانية، اليوم السبت، انها قررت إغلاق حدودها البرية لمدة 15 يوما بسبب المخاوف من تفشي المتحولة الجديدة “اوميكرون” اعتبارا من اليوم 25 كانون الأول 2021.وقال المتحدث باسم شرطة الجمارك العامة في إيران روح الله لطيفي في تصريح صحفي ان ايران قررت إغلاق حدودها البرية أمام السياح القادمين من العراق واقليم كوردستان […]

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