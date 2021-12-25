(واع) توثق التحضيرات الجارية لافتتاح شارع المتنبي

2021/12/25 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين الونانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، التحضيرات الجارية لافتتاح شارع المتنبي، بعد إعادة تأهيله ضمن مبادرة (تمكين) بالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية.

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