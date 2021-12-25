2021/12/25 | 18:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يفتتح شارع المتنبي بحلته الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/25 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتتح شارع المتنبي بحلته الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يفتتح شارع المتنبي بحلته الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).