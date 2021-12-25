وصول وجبة جديدة من لقاحات ’فايزر’ المضادة لكورونا (صور)

2021/12/25 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، وصول وجبة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الأول 2021)، "وصلت شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر عن طريق مطار بغداد الدولي اليوم الموافق ٢٥ من كانون الاول ٢٠٢١ وبواقع اكثر من مليون جرعة".

وأضافت، أنه "تم توزيع صناديق اللقاحات على أسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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