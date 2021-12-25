اغتصب أمها المجرمون.. قصة طفلة ترويها الجنسية العراقية ببشرى تسر القارئين

2021/12/25 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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الشرطة المجتمعية تسعى لاصدار جنسية عراقية لطفلة ولدت نتيجة اغتصاب الدواعش لوالدتها في ديالى

وردت معلومات للشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية معلومات عن وجود طفلة بعمر (٧) سنوات لا تملك جنسية عراقية من أم متخلفة عقلياً في محافظة ديالى عندها أجرى مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية بتوجيه من مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء الدكتور سعد معن وبصحبته مدير الجنسية والجوازات والاقامة العميد جاسم المهداوي ومنظمة مينا ومنتدى الشرطة المجتمعية في المنطقة زيارة تفقدية لمنزل الطفلة لتدقيق المعلومات والتحري عن الطفلة، حيث تبين أن والدتها التي تعاني من (اضطرابات عقلية) قد تعرضت للاغتصاب من قبل الإرهابيين إبان سيطرة عصابات داعش على محافظة ديالى عام ٢٠١٤، الأمر الذي نتج عنه ولادة هذه الطفلة.وجاءت الزيارة بغية تقديم الدعم النفسي والمجتمعي لها وللوقوف على اوضاعها واحتياجاتها، حيث عبرت الطفلة عن رغبتها بالالتحاق بالمدرسة أسوة باقرانهاولاجل تأهيل الطفلة ودمجها مع المجتمع وانقاذها من الضياع والذهاب الى المجهول ،والتهيئة لاصدار الجنسية العراقية للطفلة بالتنسيق مع القضاء العراقي ومديرية الجنسية وضمن الضوابط والقوانين العراقية النافذة .

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