2021/12/25 | 18:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nbExOukR9bo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشرقية ترجو لكل العراقيين عيد ميلاد مجيد وسعيد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشرقية ترجو لكل العراقيين عيد ميلاد مجيد وسعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).