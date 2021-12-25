2021/12/25 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية،

اليوم السبت، وصول شحنة جديدة من اللقاح

المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج

شركة فايزر عن طريق مطار بغداد الدولي

وبواقع اكثر من مليون جرعة.

وأكدت الشركة العامة لت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن وصول مليون جرعة من لقاح فايزر (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن وصول مليون جرعة من لقاح فايزر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).