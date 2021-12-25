اقتحام بوابة مطار بغداد من قبل متظاهرين موالين للحشد

2021/12/25 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم عدد من انصار الحشد الشعبي، اليوم

السبت، بوابة مطار بغداد الدولي

بالتزامن مع قرب حلول ذكرى اغتيال نائب

رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي

المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني

قاسم سليماني.

وقال مصدر م

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