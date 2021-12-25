ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تتذكر زوجها الأمير فيليب في رسالة عيد الميلاد

2021/12/25 | 18:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية ذكرى زوجها الحبيب الأمير فيليب، الذي وافته المنية هذا العام، خلال رسالتها السنوية بمناسبة عيد الميلاد التي سلمتها يوم السبت من قلعة وندسور.

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