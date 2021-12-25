التحالف يعلن تنفيذ 40 عملية ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية

2021/12/25 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن تنفيذ 40 عملية عسكرية، استهدفت مواقع لمسلحي جماعة “أنصار الله الحوثية” في مأرب والجوف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان، أنه تم تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 عنصراً، كما تم تنفيذ عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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