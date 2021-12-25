الكشف عن أبرز الأعمال المنفذة لإعادة تأهيل وتطوير شارع المتنبي

2021/12/25 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت رابطة المصارف الخاصة، عن أبرز الأعمال المنفذة لإعادة تأهيل وتطوير شارع المتنبي الذي سيعاد افتتاحه اليوم السبت، فضلاً عن مشاريعها الحالية والمستقبلية.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق […]

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