2021/12/25 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم السبت، القبض على متهمين وعثرت على اسلحة متنوعة في ميسان.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نفذت قوة من أقسام الشرطة المختصة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين والعثور على اسلحة متنوعة في ميسان المركز الخبري الوطني.

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