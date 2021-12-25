رابطة المصارف تكشف عن أبرز الأعمال المنفذة بمشروع إعادة تأهيل شارع المتنبي

2021/12/25 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - سام الملاكشفت رابطة المصارف الخاصة، اليوم السبت، عن أبرز الأعمال المنفذة لإعادة تأهيل وتطوير شارع المتنبي الذي سيعاد افتتاحه اليوم، فضلاً عن مشاريعها الحالية والمستقبلية.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق المصطاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، خلال مراسم إعادة افتتاح شارع المتنبي، إن "إعادة ترميم وتأهيل الشارع تمت بتمويل من قبل المصارف الخاصة وصندوق المبادرات المجتمعية الذي يشرف عليه البنك المركزي".وأضاف، أن "الاعمال في الشارع استمرت خمسة أشهر وتعلقت بالبنى التحتية من الكهرباء واستبدال الارضيات وواجهات البنايات واعمال تجميلية للمحلات بالانارة والفوانيس وتم العمل على عدم المساس بالطابع التراثي للشارع بل تعزيزه بالأعمال".وتابع أن "هناك عدة مشاريع اخرى ضمن صندوق المبادرات وأهمها إعادة تأهيل ساحة الحسنين قرب جسر الطابقين اضافة لدار المسنين في منطقة الرشاد وتوسيعه ليسع الى 100 نزيل، اضافة الى المساهمة باكمال دار الايتام الذي يديره هشام الذهبي والعديد من المشاريع الاخرى المستمرة".وأعلنت أمانة بغداد أن شارع المتنبي سيعاد افتتاحه اليوم السبت ضمن مهرجان احتفالي برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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