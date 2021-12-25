لمدة 15 يوما.. إيران تغلق حدودها البرية مع العراق

2021/12/25 | 18:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مليات الدخول والخروج من البوابات الحدودية ستكون متاحة لهذه الفئات.

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