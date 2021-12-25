ذي قار.. المحافظ الجديد يتسلم مهام عمله

2021/12/25 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسنّم محافظ ذي قار الجديد محمد هادي الغزي، السبت، منصبه بشكل رسمي.

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وعُقد مؤتمر صحفي حضره "ناس"، (25 كانون الأول 2021)، جرى خلاله تسلّم الغزي منصبه رسمياً، بحضور المحافظ السابق أحمد الخفاجي.

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