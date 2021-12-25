السفير الكويتي لدى العراق: لجنة ستصدر قرارا قريبا بغلق ملف التعويضات

2021/12/25 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الكويتي لدى بغداد، سالم الزمانان، السبت، أن لجنة التعويضات ستصدر قراراً بغلق ملف التعويضات المالية نهائياً بين العراق والكويت.

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