الكشف عن مصير مختطفي

2021/12/25 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة الحشد الشعبي محور ديالى، اليوم السبت، عن مصير 4 اشخاص بينهم ضابط اختطفوا قرب بحيرة حمرين قبل نحو اسبوعين.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قيادة محور ديالى مهتمة جدا بمعرفة مصير 4 اشخاص بينهم ضابط اختطفوا من قبل داعش قبل نحو اسبوعين قرب بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى اثناء رحلة صيد".

واضاف الحسيني، ان "قائد محور ديالى طالب الموسوي شكل خلية خاصة لمتابعة ملف المخطوفين ودعمها بكل القدرات من اجل البحث"، لافتا الى ان "عمليات البحث مستمرة ولم تنتهي ولاتقتصر على مناطق ضمن حدود ديالى بل تشمل المحافظات المجاورة".

واشار الى اننا" نتعامل مع المخطوفين على انهم لازالوا احياء ومساعينا مستمرة في البحث والرصد والمتابعة"، مؤكدا "ضرورة الانتباه لمن ينوي الصيد في حمرين او غيرها بان يبلغ القوات الامنية المرابطة لدعمه في الحالات الطارئة".

وكان تنظيم داعش اختطف قبل نحو اسبوعين 4 اشخاص بينهم ضابط في الداخلية قرب بحيرة حمرين اثناء رحلة صيد.

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