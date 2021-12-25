للمرة الثالثة على التوالي.. الصناعة بطلا لدوري الدراجات

2021/12/25 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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توج نادي الصناعة ببطولة الدوري العراقي للدراجات، اليوم السبت للمرة الثالثة على التوالي.

وأقيمت اليوم المرحلة الثالثة بعد المرحلتين الأولى والثانية التي اختتمت في بغداد والسليمانية.

وبانتهاء المرحلة الثالثة التي أقيمت في كربلاء توج الصناعة رسميا بطلا لدوري الدراجات.

وحل بعد الصناعة بدوري الدرجات نادي أربيل بالمركز الثاني ونادي كويه ثالثا.

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