العامري: نرفض بقاء القوات الامريكية في العراق تحت غطاء التدريب والاستشارة

2021/12/25 | 18:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، تصريحا جديدا بشأن بقاء القوات الأجنبية في العراق.وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر لتأبين ضحايا تحرير الضلوعية في معسكر أشرف بديالى “نرفض بقاء القوات الامريكية في العراق تحت غطاء التدريب والاستشارة، موجهاً رسالة تحذيرية لواشنطن والحكومة العراقية”.وأضاف: “لقد صبرنا طويلاً وتحملنا …

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