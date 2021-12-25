امانة بغداد : الاصوات التي تسمع الآن هي لمفرقعات والعاب نارية

2021/12/25 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طمأنت امانة بغداد ، المواطنين من اهالي العاصمة بأن الاصوات التي تسمع الآن في بعض مناطق العاصمة بغداد هي اصوات لمفرقعات والعاب نارية.وبدأ في العاصمة بغداد ، مساء اليوم السبت ، حفل افتتاح شارع المتنبي رسميـا بحلته الجديدة ./انتهى5

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