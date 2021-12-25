2021/12/25 | 19:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد السفير الكويتي لدى بغداد، سالم الزمانان، اليوم السبت، أن لجنة التعويضات ستصدر قراراً بغلق ملف التعويضات المالية نهائياً، وفيما أشار إلى أن تعهدات مؤتمر المانحين لا تزال قائمة، كشف عن خطط مستقبلية لدعم العراق.وقال الزمانان خلال زيارته إلى محافظة الانبار، في تصريح للوكالة الرسمية “أنا سعيد جداً بأن أكون بين …

ظهرت المقالة السفير الكويتي لدى بغداد: قرار سيصدر بغلق ملف التعويضات نهائياً أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الكويتي لدى بغداد: قرار سيصدر بغلق ملف التعويضات نهائياً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الكويتي لدى بغداد: قرار سيصدر بغلق ملف التعويضات نهائياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).