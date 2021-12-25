2021/12/25 | 19:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m_9dpFC9FOE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. القبض على القاضي "عمر المشهداني" بالجرم المشهود "رشوة") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. القبض على القاضي "عمر المشهداني" بالجرم المشهود "رشوة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).