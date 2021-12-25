من بنائه إلى لحظة إطلاقه.. تعرف في دقيقة فقط إلى تليسكوب

2021/12/25 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إطلاق تليسكوب جيمس ويب الفضائي أخيرًا إلى الفضاء.ويُعد أقوى تليسكوب تم بناؤه على الإطلاق، تتمثل مهمته الآن في مراقبة الأجزاء غير المرئية سابقًا من المجرة.

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