وفاة لاعب جزائري إثر سكتة قلبية

2021/12/25 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توفي لاعب وقائد فريق مولودية سعيدة الجزائري لكرة القدم، سفيان لوكار، ظهر اليوم السبت، بسكتة قلبية خلال مواجهة فريقه أمام جمعية وهران، بملعب الحبيب بوعقل.

وتوفي سفيان لوكار، الذي لا يتجاوز عمره الثلاثين عاما، بسكتة قلبية، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه.

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