الشرطة البريطانية تعتقل مسلحًا تسلل لساحة قلعة وندسور تزامنًا مع تواجد الملكة إليزابيث

2021/12/25 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشرطة البريطانية، السبت، أنه تم القبض على متسلل مسلح داخل أراضي قلعة وندسور، حيث تقضي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عيد الميلاد.

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