2021/12/25 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة البريطانية تلقي القبض على شخص بعد اختراقه قلعة ويندسور المركز الخبري الوطني.

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