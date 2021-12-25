2021/12/25 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميزان مع أحمد العبادي | قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.. ( جزء 2 )) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6LoUGhEmRMI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميزان مع أحمد العبادي | قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.. ( جزء 2 )) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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