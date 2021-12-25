2021/12/25 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي بدر يتحدث عن تفاصيل اللقاء بينه وبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uycCGrpBIlY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي بدر يتحدث عن تفاصيل اللقاء بينه وبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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