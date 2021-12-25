2021/12/25 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن نسب انجاز مراحل تنفيذ مشروع مجمع التاجيات السكني في بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تواصل تنفيذ مشروع مجمع التاجيات السكني في بغداد، بواقع 1392 وحدة سكنية".

وأضاف البيان، أن "العمل متواصل في تنفيذ المشروع باسلوب الاستثمار، وفق احدث التقنيات التي تعتمدها الوزارة في بناء المجمعات السكنية (ICF)، وهي تقنية القوالب الكونكريتية المعزولة، وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 28%".

وأشار إلى أن "المجمع يُنفذ وفق (6) نماذج من الشقق السكنية، بمساحات تتراوح بين (118م - 161م)، مصممة بأسلوب DOPLEX (طابقين)، وينفرد الطابق الأول بالغرف الخدمية (الاستقبال والمطبخ والوحدات الصحية) والطابق الثاني يضم غرف النوم ووحدة صحية متكاملة، و يوفر هذا التصميم الإحساس للعائلة العراقية، بأنها تسكن دارا مستقلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تكشف عن نسبة الإنجاز بمشروع مجمع التاجيات السكني ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تكشف عن نسبة الإنجاز بمشروع مجمع التاجيات السكني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).