2021/12/25 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت القناة الإسرائيلية الـ12 أن 3 ضباط في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “الموساد” انتحروا خلال عام.وأشارت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن هذه الظاهرة التي تم رصدها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: انتحار 3 ضباط في “الموساد” خلال عام المركز الخبري الوطني.

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