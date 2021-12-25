2021/12/25 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت القناة الإسرائيلية الـ12 أن 3 ضباط في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “الموساد” انتحروا خلال عام.
وأشارت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن هذه الظاهرة التي تم رصدها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: انتحار 3 ضباط في “الموساد” خلال عام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن هذه الظاهرة التي تم رصدها […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: انتحار 3 ضباط في “الموساد” خلال عام المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: انتحار 3 ضباط في “الموساد” خلال عام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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