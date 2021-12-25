المتنبي بثوبه الجديد.. افتتاح ’قلعة الثقافة’ بعد حملة ترميم

2021/12/25 | 19:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكتسى شارع المتنبي في بغداد، السبت، ثوبه الجديد، الذي لم يألفه منذ تأسيسه وإلى اليوم، وذلك تزامنا مع حلول الأيام الأخيرة من عام 2021.

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ووثقت كاميرا "ناس" (25 كانون الأول 2021)، الاجواء في شارع المتنبي وهو يظهر بحلته الجديدة، وسط حضور جماهيري غفير.

وأعلنت أمانة بغداد، عن اكتمال مشروع تأهيل شارع المتنبي، ونشرت العديد من الصور، أظهرت شكله بعد تأهيله بشكل كلي.

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