وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية في مباراة كرة القدم

2021/12/25 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، السبت، إثر سكتة قلبية تعرض لها خلال اللقاء الذي جمع فريقه بجمعية وهران، برسم الدوري الجزائري.

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