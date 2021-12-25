محافظ ذي قار الجديد وكالة يتسلم مهام منصبه

2021/12/25 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تسلم محافظ ذي قار الجديد وكالة محمد هادي الغزي، اليوم السبت ، مهام منصبه لادارة شؤون المحافظة بشكل رسمي بدلا من المحافظ المستقيل احمد غني الخفاجي ./انتهى5

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