2021/12/25 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن نسب انجاز مراحل تنفيذ مشروع مجمع التاجيات السكني في بغداد. وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “تواصل تنفيذ مشروع مجمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن نسب انجاز مراحل تنفيذ مشروع مجمع التاجيات السكني المركز الخبري الوطني.

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