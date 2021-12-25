2021/12/25 | 19:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت سوق الهواتف طرح مجموعة مثيرة من الهواتف الذكية خلال 2021، وفي هذه السلسلة تسلط “العين الإخبارية”، الضوء على أبرز تلك الهواتف.من بين أبرز هواتف العام 2021 كان هاتف آيفون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز هواتف 2021..



سعر ومواصفات آيفون 12 البنفسجي المركز الخبري الوطني.

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