إيران: لن نتجاوز نسبة 60% من تخصيب اليورانيوم حتى لو لم تُرفع العقوبات

2021/12/25 | 19:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع وكالة "سبوتنيك" الروسية التي تديرها الدولة باللغة الإنجليزية، إن إيران لا تنوي تجاوز مستوى 60٪ من اليورانيوم حتى لو لم ترفع أطراف المفاوضات في فيينا عقوباتها.

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