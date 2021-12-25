“داعش” يتبنى تفجيرا وقع في العاصمة الأفغانية

2021/12/25 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تنظيم “داعش”، اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجير وقع يوم الخميس بالقرب من مكتب جوازات في العاصمة الأفغانية كابل.

وجاء تبني التنظيم للتفجير في بيان نُشر في حساب تابع له على تطبيق “تلغرام”.

وكان متحدث حكومي قال إن مفجرا انتحاريا لقى حتفه يوم الخميس عند بوابة مكتب الجوازات في كابل، وأفادت تقارير غير مؤكدة أن عددا كبيرا أُصيب بجراح في الانفجار.

وتتجمع حشود كبيرة من الأفغان أمام مكتب الجوازات في محاولة للحصول على وثائق سفر في الأيام الأخيرة بعد استئناف الخدمة بعد تعليقها لأسابيع.

وقال مسؤولون إن أيام الخميس تُخصص لمسؤولي حركة “طالبان” للتردد على مكتب الجوازات للحصول على وثائق سفر.

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