قبر بلا شاهدة - منصور الريكان

2021/12/25 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان (1)ونَثرتِ كلَّ الوردِ فوقَ القبرِ قُلتِ : - رَحلْ …..وبَقيتِ تنتحبينَ حتّى الدمعُ مَلْولمحتِ طوقَ الوردِ يَذبلْشَفتاكِ منّتْ أنْ تُبلّلَ شاهدةْطُبعتْ بِها كلُّ القُبلْ ……احترقَ الفؤادُ وهاجَ مِنْ نزفِ الهوىْ وبكىْ الصدىْ …..ليلفَّ ظلَّ الوجدِ عانى مِنْ أسىْ ….رسمَتْها آهاتُ الجَوى (2)قوميْ إنثريْ الشعرَ الحريرَ وجَلّلينيْ أرجوكِ لا تَتَم ......





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