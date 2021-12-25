وراق حراك تشرين 2019 الحلقة 18 - سلام إبراهيم

2021/12/25 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم سرديات ساحة التحرير-١-;-٤-;-١-;-١-;-٢-;-٠-;-١-;-٩-;-مافعله جماعة القبعات الزرق -الصدر-هذا ما حدث في ساحة التحرير ما حصل من خسة وغدر للتحرير نعم قوات الشغب غدروا الساحة ومن فيها ضربا بالهراوات .



في البدء كانت الهتافات وبجموع حاشدة لم تثر اي من القوات المتواجدة .



نعم وجهوا شتما وكلاما سخيفا لبعض الشباب في اول حضور لهم كما اخبرني احد الاصدقاء قبل ان نحض ......





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